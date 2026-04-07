◆関西学生野球春季リーグ戦▽第１節３回戦関大６ｘ―５近大（６日・わかさスタジアム京都）近大が関大にサヨナラ負けし、１勝１敗１分となった。今秋のドラフト候補・宮原廉投手（４年）は５―５と同点の９回１死二塁で登板し、２死一、二塁から宮本青空遊撃手（はる、３年）に左前へ運ばれた。最速１５４キロの右腕は、１１球中１０球が１５０キロ超という気迫の投球。球場表示の１５７キロには「誤測だと思います」と苦笑