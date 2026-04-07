4人組グループ・Aぇ! groupの冠番組フジテレビ系『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』（毎週火曜深0：15）の7日の放送では、メンバーたちが韓国ロケを敢行する。【写真】かっこよすぎ…！黒ベースの和風衣装をまとったAぇ! group同番組は、Aぇ! groupが新時代の新たな答えを出すために、“今本気で気になっていること”を、全力で検証していくガムシャラアイドル全力検証バラエティー。どんなことにも全力なメンバーたちが、令和時代だか