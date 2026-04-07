日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』では、きょう7日に「春満開！さんま御殿！！最強2世ガチ親子参観 激レア名字＆メガネ祭」3時間スペシャル（後7：00）を放送する。【画像】息子のYouTube活動について語る森保監督1組目「最強2世の親子参観」には、サッカー日本代表・森保一監督の3人の息子たちが初登場。現在サッカー系YouTuberとして活動している彼らにさんまは「日本代表になりたいとかなかった？」「お父さ