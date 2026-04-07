グラビアアイドル雨宮める（40）が6日、インスタグラムを更新。桜色のランジェリーショットを披露した。雨宮は「今日の下着は桜色。ちなみにストレートヘアがマイブームです」とつづり、バスルームでのランジェリー姿を公開した。この投稿に「かわいい〜」「素敵過ぎる」「とても綺麗です」「笑顔も可愛いですね」などのコメントが寄せられている。