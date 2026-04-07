巨人は７日から広島と３連戦を敵地のマツダで戦う。昨年のマツダでの勝敗は月日勝敗４・１１〜１３●●●５・１３〜１５●●●７・２６、２７○○８・２６〜２８●●●９・２３●２連戦だった７月こそ２連勝したが、３連戦は３度とも３連敗。２勝１０敗と大苦戦し、１０敗はマツダでのワーストを作ってしまった。初戦を取って、勢いに乗りたいところだ。昨年の先発は、この球場で勝ち星なしの９敗（勝敗付かず３