三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生（文科二類）の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第139話（最終話）は「学ぶことの大切さ」について考える。久々に会った友人が、開口一番…東京大学受験の合格発表を迎えた龍山高校。現役・浪人を合わせて13名の合格者を輩出することに成功した。あいさつに来た天野晃一郎と早瀬菜緒に対して、東大合格請負人の桜木建二は