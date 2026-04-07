モデルで女優の杉本愛里（25）が6日、自身のインスタグラムを更新。ミニスカートワンピース姿を投稿した。ストリート×フォーマルをコンセプトにしたファンション通販サイト「SNIDEL」（スナイデル）のイベントに参加。肩を大きく露出したノースリーブのドット柄ミニワンピショットを公開し、両手で開いたスカートのすそから脚線美がスラリと伸びた。「可愛いお洋服沢山で、春夏楽しみすぎる〜」とつづり、しゃがんだカメラ目線で