元NMB48でモデルの上西怜（24）が6日、自身のインスタグラムとストーリーズを更新。グラビアショットを投稿した。「本日発売＃週刊プレイボーイさんにて掲載していただいてますそして、デジタル写真集も発売です」と報告した。古民家風の日本家屋で撮影し、デジタル写真集のタイトルは「純愛」。黄色や白のビキニ水着ショットだけでなく、下着をつけない状態で畳みの上にうつぶせとなり、バストがあらわになった限界ギリギリショ