福岡県県久留米市で6日夜、住宅を全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。住宅街に鳴り響くサイレン。視聴者が撮影した映像です。時折、オレンジ色の炎が上がり、煙とともに火の粉が飛んでいる様子が分かります。警察や消防によりますと6日午後10時20分ごろ、久留米市野中町で「2階建ての家が燃えている」などの通報が相次ぎました。火は約1時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅1棟が全焼し、焼け