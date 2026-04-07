北朝鮮が25日の軍創建記念日を前に、軍内部でいわゆる「白頭血統」の正統性を強化するための思想教育を本格化させていることが分かった。内部消息筋によると、軍幹部や兵士を対象とした特別講演会の実施が全軍に指示された。北朝鮮の軍消息筋が韓国デイリーNKに伝えたところによると、朝鮮人民軍総政治局は3月下旬、「白頭血統は革命の指導的継承を担う比類なき家門であり、決死擁護の精神で守らねばならない」とする資料を各部隊