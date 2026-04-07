福岡市早良区で7日未明、小屋から出火し隣接する空き家に延焼しました。7日午前5時の時点で消火活動中でケガ人はいない模様です。消防によりますと7日午前3時ごろ福岡市早良区室見で「小屋が燃えている」と近くに住む人から通報がありました。消火活動中で、新たな延焼は食い止められましたが、火元とみられる小屋と隣接する木造2階建ての空き家1棟が焼けました。この火事によるケガ人はいない模様です。現場は住宅街の一角で周囲