【ニューヨーク＝木瀬武】６日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前営業日比１６５・２１ドル高の４万６６６９・８８ドルだった。値上がりは２営業日ぶり。中東情勢の緊張緩和への期待から買い注文が優勢になった。ロイター通信は６日、米国とイランが仲介国のパキスタンを通じて停戦の枠組みを検討していると報じた。一方で、イランが停戦案を拒否したとの報道もあり、上げ幅は限定的だった。ＩＴ企