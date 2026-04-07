四輪車の安定性と二輪車の瞬発力を両立！自動車メーカーが自社の技術力や未来へのビジョンを具現化するコンセプトカー。夢を提示する役割を終え静かに表舞台から消えていったモデルも少なくありませんが、発表から10年以上が経過してもなお、ファンの心に強く刻まれている一台があります。それが、ホンダが2015年のフランクフルトモーターショーで世界初公開した「Honda Project 2&4 powered by RC213V（以下、プロジェク