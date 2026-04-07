チャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガムに所属する古橋亨梧は、ひと足先に今シーズンを終えることになった。スコットランドを去って以降の苦悩は深まるばかりだ。バーミンガムを率いるクリス・デイビス監督は、古橋がシーズンの残り試合を欠場すると明かした。以前から先延ばしにしていた肩の手術を受けたという。2025年１月に名門セルティックからレンヌに移籍した古橋は、フランスの地で出場機会を得られず