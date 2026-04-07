2026年4月6日午後5時前、北海道千歳市のすみよし2号公園で、11歳の小学生の女の子が滑り台と支柱の間に左腕を挟まれけがをしました。警察によりますと、女の子は当時複数の友人と一緒に鬼ごっこをしていたということです。何らかの拍子に左腕が挟まり、女の子が抜け出せなくなっているのを通行人が見つけ、消防に通報しました。女の子は、左ひじの辺りに痛みを訴えて病院に搬送されましたが、軽傷とみられています。