鈴木誠也、今永昇太が所属するカブスは６日（日本時間７日）、今季の開幕投手、Ｍ・ボイドを左上腕二頭筋の張りのため１５日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入れたと発表した。ＩＬは現地３日に遡って適用される。Ｊ・アサドが昇格し、ボイドが予定されていた現地７日レイズ戦に先発させる模様だ。ボイドはナショナルズとの開幕戦こそ３回２／３を投げて６失点だったが、１日のエンゼルス戦では５回２／３を投げて１０奪三振、自責