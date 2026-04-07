巨人の新戦力、フォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝と則本昂大投手（３５）が６日、マツダスタジアムでの好投と移籍後初白星を誓った。７日に先発するウィットリーは「点を与えないようにして試合に勝てるように」。９日に先発予定の則本は「強気で攻めるという気持ちを常に持って（やりたい）」と意気込んだ。昨年、チームは同球場で２勝１０敗と苦戦。２年ぶりのリーグ優勝に向け、新戦力で鬼門突破に挑む。広