３月末をもって日本テレビを退社しフリーとなった岩田絵里奈アナウンサーが６日放送の同局系「世界まる見え！挑戦ＳＰ」（月曜・後８時）に出演した。岩田アナは日テレ局アナ時代から同番組の司会を担当。収録番組だが、この日はフリーとなって初放送とあり、冒頭でスペシャルパネリストのビートたけしに「この中にきょうからフリーになって挑戦だなんて浮かれてるヤツがいるらしい」と言われ、白いクリームのバズーカ砲を浴び