NY金先物6月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4684.70（+5.00+0.11%） 金６月限は反発。時間外取引は、米大統領のイランに対する警告を受けて売り優勢となったが、原油高が一服すると、押し目を買われた。欧州時間に入ると、堅調となった。日中取引では、米ＩＳＭ非製造業総合指数が低下したが、ドル安一服に上値を抑えられた。その後は、米大統領の記者会見を受けて様子見の動きとなった。 MINKABU PRESS