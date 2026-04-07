NY原油先物5月限（WTI）（終値） 1バレル＝112.41（+0.87+0.78%） トルコやパキスタン、エジプトが仲介国となり、イラン戦争の停戦に向けて取り組んでいるものの、協議を始めるための土台となる停戦案が見つかっていないことが相場を押し上げた。イランは一時的な停戦を拒否し、恒久的な和平を求めている。イラン外務省のエスマイール・バガエイ報道官は、以前から米国が要求している１５項目の計画は過剰で、イラン