NY株式6日（NY時間16:26）（日本時間05:26） ダウ平均46669.88（+165.21+0.36%） S＆P5006611.83（+29.14+0.44%） ナスダック21996.34（+117.16+0.54%） CME日経平均先物53985（大証終比：+445+0.82%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均、ナスダックとも上昇。連休明けも市場はイラン情勢に神経質になる中、市場はやや楽観的になっている。買い戻しを強める展開までは見られないが、下値も