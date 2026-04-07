米国債利回り（NY時間16:28）（日本時間05:28） 米2年債 3.848（+0.008） 米10年債4.335（-0.006） 米30年債4.892（-0.013） 期待インフレ率2.365（-0.009） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは横ばい。連休明けも市場はイラン情勢に神経質になる中、市場はやや楽観的になっていた。しかし、明日の現地時間夜の期限を前に慎重な雰囲気は続いている。トランプ大統領は強硬