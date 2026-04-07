クイーンC1番人気9着のギャラボーグは西村淳との新タッグで巻き返しを図る。吉松助手は「前走後は疲れで少し体も寂しかったけど、少しずつ良くなっている。普段から（西村）淳也がゲートを含め、コンタクトを取ってくれているし、力を出せる状態に持っていけると思う」と準備は整いつつある。舞台は前々走の阪神JFで2着に好走した阪神マイル。「正直、前走の敗因はつかみきれていない。ただ、気性面はだいぶ大人になっている」