井端監督が5月の契約満了で退任する見込みとなっている侍ジャパン監督の後任人事について、侍ジャパン強化委員会の委員長を務める中村事務局長は「今後についてはまだ話しておりません」と説明した。今後、WBC出場選手や首脳陣に代表運営の改善点などの調査を予定。榊原定征コミッショナーからは12球団に「連覇という大きな目標には至らなかったが、過去最高のチーム編成をしていただいた」など謝辞があったという。