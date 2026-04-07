DeNA5年目右腕・深沢が、7日の中日戦でプロ初登板初先発することが決まった。当初は中6日で見込まれていたデュプランティエが何らかのアクシデントで登板を回避し、1軍デビューのチャンスが巡ってきた。3月15日のソフトバンクとのオープン戦で3回1安打無失点と好投し、その後もファーム・リーグ戦で2試合に先発して防御率1.13と安定した成績を残していた。24年3月に右肘トミー・ジョン手術を受け育成契約も経験した苦労人