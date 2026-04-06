大月壮士が手掛ける「ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）」が、エストネーション六本木ヒルズ店にポップアップストアを出店する。期間は4月7日から14日まで。【画像をもっと見る】ポップアップストアでは、「The Shape Itself」をテーマに掲げたソウシオオツキの2026年春夏コレクションをラインナップ。加えてアーカイヴピースも販売する。また、ヴィンテージネクタイを用いたインスタレーション展示を行う。◾️ポップ