デザイナー ⾕内⾹⾐による服飾ブランド「フタツククリ（FUTATSUKUKURI）」が、新レーベル「學蘭（ガクラン）」を始動した。第1弾コレクションを、4⽉9⽇から19日まで東京・神宮前のコンセプトショップ ハウス＠ミキリハッシンで数量限定で販売する。なお、一部のアイテムはハウス＠ミキリハッシンの公式オンラインストアで取り扱いを予定している。【画像をもっと見る】「制服」をテーマにした