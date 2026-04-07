◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断完成度の高さならスターアニス。ドリームコアとは対照的にキ甲が抜けています。母の父ダイワメジャー譲りの強い筋肉を肩から胸前、尻から臀部（でんぶ）に付けている。休み明けとはいえ、太め感もありません。唯一、気になるのは穏やか過ぎる顔つきです。開き気味の散漫な両耳や目、ハミの受け方から緊張感が伝わってこない。スピード色の強い血統。阪神JFの1マイルは落ち着いていたからこなせ