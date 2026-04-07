◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断ドリームコアがソメイヨシノなら、リリージョワはその名の通りユリのように美しい。450キロ前後の小さめの馬体ですが、均整の取れた流麗なボディーライン。首差しとトモの筋肉も発達しています。良く手入れされた黒鹿毛の被毛も美しく輝いています。デビュー3連勝中。前々走で10キロ減った馬体重も前走は16キロ増。今回も腹周りがふっくらしており、全体に丸みがある。申し分ない仕上がりです。