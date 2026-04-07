【キヨシスタイル！】今季は新戦力の活躍が際立っている。ポーカーフェースの巨人・竹丸、闘争心むき出しのロッテ・毛利。対照的な新人の開幕投手2人がともに勝利投手になってさ。主役交代、球界全体が生まれ変わる時期に差し掛かっているように感じるね。その象徴が巨人だ。丸や坂本が控えに回り、やっと若手がチャンスを生かせる空気が出てきた。阿部慎之助が変わったよね。リードされてる状況でも笑顔を振りまいて選手にプ