■リファバスＧ 1,829円(+299円、+19.5％) 一時ストップ高 リファインバースグループ [東証Ｇ]が急反騰、一時ストップ高となった。6日、牛乳パックなどの内外装に使用されているポリエチレンフィルムの精製／高純度化技術に成功したと発表しており、これを好感した買いが入った。牛乳パックを含む紙パック製品の廃棄物は年間約8万8000トンが回収され、再生紙原料としてパルプを回収し利用されてきたが、保