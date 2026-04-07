◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断ブラックチャリスは背中と腹下が短めの体形。両前肢のつなぎが少し硬めに映る一方、飛節は大きくて力強い。1600メートルまでなら対応できるでしょう。新馬戦（1着）時の馬体重432キロが2戦目・函館2歳S（2着）436キロ→3戦目ファンタジーS（4着）452キロ→前走フェアリーS（1着）462キロ。一戦ごとに体重が増えているのはとても良い傾向です。冬毛が見られますが、この時季の牝馬なら問題ありま