エスビー食品の「ゴールデンカレー」が発売から60周年を迎え、6日に都内で記念イベントを開催した。商品CMなどに10年以上出演する女優の吉田羊（年齢非公表）が出席。カレー調理や試食を行い、「人に例えたら還暦。愛され続けてきた理由が分かる」と述べた。日本初のスパイスにこだわった本格的なインスタントカレーとして1966年に誕生。時代に応じて変えるところ、変えないところを大切にしてきた60年だった。誕生当初は高度