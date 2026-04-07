プロ野球のデータ、記録をテーマにした「データ展望」を隔週の火曜日に掲載。第1回は池山隆寛新監督の下で好調な滑り出しを見せたヤクルトに注目する。前年最下位で苦戦も予想されたヤクルトが池山新監督の下で好スタートを切った。開幕からは○○○→○［雨］○→●○○と3カード連続勝ち越し。ソフトバンクと並び12球団最多の7勝（1敗）を挙げ、両リーグ最高の勝率・875で堂々のリーグ首位に立っている。ヤクルトの開幕か