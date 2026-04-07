ナムラコスモスは前哨戦のチューリップ賞で8番人気ながら2着に好走。道中3番手からしぶとく脚を伸ばし、桜花賞の優先出走権を手にした。松本厩務員は「一気にメンバーが強くなったG2でも結果を出した。力をつけている」と胸を張る。在厩で調整を進め、追い切りは大橋厩舎に所属する主戦・田口が付きっきりで騎乗。「そこまで手のかからない馬で、いい意味で変化はない。前走と同じ舞台で頑張ってほしい」と意気込んだ。