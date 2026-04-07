夏冬通じ日本女子最多の五輪10個のメダルを獲得したスピードスケートの高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）が6日、都内で引退会見を開いた。銅メダル3つを獲得した今年2月のミラノ・コルティナ五輪に向かう過程で自らの理想像を体現し続けられず、引退を決断した。今後については未定で、当面は心身を休める予定だ。【高木美帆に聞く】――最も印象に残るレースは。「いつまでたっても忘れない、悔しい思いをしたレースも印象