日本相撲協会は6日、元幕内・剣翔（34＝本名安彦剣太郎、追手風部屋）の引退を発表した。埼玉栄高から日大に進み、14年初場所で初土俵を踏んだ。16年初場所で新十両昇進。19年秋場所で新入幕を果たし、その場所で10勝を挙げ敢闘賞を受賞した。重い腰を武器に活躍し、最高位は東前頭6枚目だった。最近は左膝などに故障を抱えて低迷。西十両12枚目で迎えた春場所は十両では20年九州場所の富士東以来となる15戦全敗を記録。夏場所