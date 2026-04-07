EXILEのTETSUYA（45）が6日、東京・中目黒の自身がプロデュースするコーヒー店「AMAZINGCOFFEE」で最新コーヒーマシンのPRイベントに出席した。自身の店にも導入し満足げ。バリスタ技術の取得の難しさについて問われると「ダンスと一緒。好きなことを追求するのは同じですね。人によるんです」と話した。店舗経営は11年目に突入し今後の展望について問われると「いつかは海外進出したい」と夢を掲げた。