パドレス―レッドソックス戦5日（日本時間6日）に行われた米大リーグ、パドレス―レッドソックス戦で珍プレーが発生した。パドレスのマニー・マチャド内野手が故意に送球を蹴ったように見えるシーンがあり、ファンの間で賛否両論となっている。珍プレー発生はパドレスの4回の攻撃だった。1死一、二塁のチャンス。一塁走者マチャドのリードが大きかったため、投球を受けたレッドソックスのナルバエス捕手は素早く一塁へ送球した