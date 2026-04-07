山崎賢人が主演する映画『キングダム』シリーズ最新作『キングダム 魂の決戦』より、新たな予告・特報が到着。「秦vs六国」両軍の全戦力が集結した本ポスタービジュアルも解禁された。【動画】息を呑む怒とうのアクションシーンがさく裂！映画『キングダム 魂の決戦』劇場予告＆特報第2弾中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信（山崎）と、中華統一を目指す若き王・えい政（吉沢亮