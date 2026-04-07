巨人の坂本勇人内野手（３７）は出場７試合で２０打数１安打で打率５分。数字こそ上がっていないものの不振だった昨年の春先とは違い、鋭い打球を連発している。得意のマツダから上昇カーブに期待がかかる坂本を野手担当の内田拓希記者が「見た」。左打者が引っ張ったかのような力強い打球が右翼へ伸びていった。３月２９日・阪神戦（東京Ｄ）の２回１死で坂本が初球の外角直球を強振。惜しくもフェンスいっぱいまで下がった右