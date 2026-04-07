一夜限りの特別番組『10-FEETのオールナイトニッポン』が4月13日25時から生放送されることが決定した。当日はメンバー全員でパーソナリティを担当する。10-FEETが『オールナイトニッポン』のパーソナリティを担当するのは今回が初。映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の主題歌「壊れて消えるまで」をリリースし、毎年地元の京都で主催しているロックフェス＜京都大作戦2026＞の第一弾出演アーティストが発表されたタイミング