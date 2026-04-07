スピードスケート女子で今季限りで現役を引退した高木美帆さんが６日、都内で引退会見を開いた。３年間同じクラスだった帯広南商高時代からの親友・小國（おくに）樹璃さんは「長い間頑張ったねっていう気持ちと、さみしい気持ちと両方」と心境を明かした。卒業後も互いの自宅を行き来する仲で、高木さんが食事を振る舞ってくれたことも何度もあった。引退についても３月にＳＮＳで公表する前にＬＩＮＥで連絡をくれた。Ｗ杯な