◆米大リーグホワイトソックス―オリオールズ（６日・米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）村上宗隆内野手所属の擁するホワイトソックスは６日（日本時間７日）から、本拠地でオリオールズと３連戦を行う。初戦先発はグラント・テーラー投手。早くも今季３度目のオープナーに起用された。３日のブルージェイズ戦初戦以来、４日間で３度目の先発だ。チーム再建を目指すホワイトソックスの新しい戦略。テーラーは「リーグ最多