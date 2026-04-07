今日7日(火)の花粉の飛散量は、福岡や広島、大阪で「非常に多い」、仙台で「極めて多い」レベルでしょう。花粉症の方は万全の対策を。今週末にかけては東京都心でもまだ「極めて多い」飛散の日がありそうです。ヒノキ花粉のピークも出口が見えてきましたが、大型連休ごろまでは花粉の飛ぶ所がある見込みです。今日7日(火)福岡〜大阪で「非常に多い」仙台で「極めて多い」飛散今日7日(火)は、次第に天気が回復する福岡や広島、