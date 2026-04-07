ゴーラッキーは無傷2連勝で重賞初挑戦。昨年11月の新馬戦（東京芝1800メートル）では後に弥生賞ディープ記念を制すバステールを完封した。黒岩師は「レースに臨む精神状態が良い馬。能力は高い」と評価する。東京マイルの前走は非凡な瞬発力を披露。先団馬群からあっさり抜け出し、後続を3馬身半突き放した。指揮官は「本質的にはマイルの馬ではないと思うが、良い状態で向かえそう」と順調な調整過程に手応えをのぞかせていた