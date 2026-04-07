定年解散した国枝栄厩舎から転厩したヒズマスターピースは、前走クイーンC3着後も順調な調整。Wコースでの1週前追いは時計がかかる馬場の分、5F67秒4と特筆すべき全体時計ではなかったが、馬なりでラスト1F11秒7と鋭く伸びた。手綱を握った佐々木は「前走と変わらず。いい状態をキープできている」とジャッジ。「長くいい脚を使える、この馬の良さを生かしたい」と重賞初タイトルへ気合を込めた。