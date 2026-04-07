ロデオドライブは今回と同じ中山芝1600メートルでデビュー2連勝。前走は先団で流れに乗り、メンバー最速の上がり3F33秒5で難なく突き抜けた。辻師は「能力はあるんでしょうね。危うさはあるけど、レースでは我慢して走っているし、速いところに行くとダイナミックな走りをする」と長所を分析する。中間は好調をキープ。「子供っぽい面を残しているが、それが悪い方向に出なければ」とポイントを挙げた。昨年のイミグラントソン