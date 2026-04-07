北海道帯広警察署は、ベトナム国籍で帯広市に住む会社員の男（28）を窃盗の疑いで逮捕しました。男は2025年9月23日午後1時43分ごろ、帯広市の商業施設でジョガーパンツ1枚（販売価格1万5400円）を盗んだ疑いが持たれています。2026年4月5日午後2時ごろ、帯広市の商業施設に入る店から、「前に万引きされた人物と服装が似た男が来た」と通報がありました。警察が駆けつけ、話を聞きましたが男は容疑を否認。そこで警察は、防