◇WBC世界バンタム級挑戦者決定戦同級1位フアンフランシスコ・エストラダ《12回戦》同級2位・那須川天心（2026年4月11日両国国技館）那須川と対戦する元世界2階級制覇王者エストラダが6日、都内のジムで練習を公開。力強いサンドバッグ打ちなどを披露し「はっきりとした形で勝つ」と意気込んだ。この日は那須川の指導を担当する、GLOVESジム会長の葛西氏も35歳のレジェンドを視察。「衰えは計算に入れていない。良い